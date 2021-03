Parece lejano el 28 de noviembre de 2020, día en que Alianza Lima perdió la categoría con un 2-0 ante Sport Huancayo. Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente y muchos futbolistas han dejado la tienda íntima tras la desastrosa campaña liderada -en el último tramo- por el argentino Daniel Ahmed. De ese equipo, quizá el peor en la historia del club, resaltan nombre como Alexi Gómez, Beto Da Silva, Leao Butrón, Joazinho Arroé y Carlos Ascues. Precisamente, de ese once que jugó por última vez en la Liga 1, ya todos han encontrado nuevo rumbo. Todos menos Carlos Ascues.

Empezamos por el arco. Leao Butrón por enésima vez anunció su retiro, pero esta vez cumplió. El “1″ de Alianza Lima decidió colgar los guantes, aunque confesó que esperó hasta el último momento el llamado del Fondo Blanquiazul para luchar por el ascenso. Carlos Beltrán, central, fichó por Ayacucho FC tras ser titular en el último partido de Alianza Lima. En tanto, Aldair Salazar, también presente en el 2-0 ante Sport Huancayo, fichó por Cienciano. Anthony Rosell también fichó por Cienciano.

Descenso y futuro

Patricio Rubio, el atacante de Alianza Lima y quizá uno de los futbolistas con mejor rendimiento pese al descenso, también dejó el club y fichó por Unión Española. Otros jugadores que también fueron parte del plantel, aunque no arrancaron en el último partido, también consiguieron nuevo club. Es el caso de Beto Da Silva, quien está a préstamo en César Vallejo o de Alexi Gómez, quien fichó por UTC.

Recientemente, se conoció que Joazinho Arroé, quien fuera el “10″ de Alianza Lima, finalmente encontró equipo, tras fichar por Sport Huancayo, precisamente el cuadro que los mandó al descenso en la última fecha del 2020 debido a un contundente 2-0.

El caso de Ascues

El resto del once que descendió se mantiene en Alianza Lima, tal es el caso de Josepmir Ballón, Cornejo, Mora y Aguilar. El único que aún no consigue nuevo equipo es Carlos Ascues, quien a lo largo de la campaña 2020 fue capitán del equipo blanquiazul. Hace unos días se le relacionó con Sport Chavelines de la Segunda, pero al parecer su futuro sigue siendo incierto. Eso sí, si es que ficha por algún club de la Liga 1(el libro de pases se cierra fines de marzo) llegará en desventaja, pues no ha realizado pretemporada.





