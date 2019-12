Mediante su fanpage Futboleros 2.0, el periodista deportivo Erick Osores mencionó su disconformidad con el uso del VAR en las finales de la Liga entre Alianza Lima y Binacional los domigos 8 y 15 de diciembre.

“Para mí el VAR es innecesario. No es garantía de justicia. Porque en la Copa América con todo el sistema del videoarbitraje, los arbitrajes solo revisaban algunas jugadas. Hubo penales claros que no se cobraron y no vieron la repetición".

“Más que está en la revisión de la jugada, está en la omisión de la jugada polémica”, agregó Erick Osores, quien también citó las declaraciones de Pablo Bengoechea, quien en la previa dijo que con el VAR, el fútbol es otro deporte.

