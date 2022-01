Alianza Lima presentó a su equipo para la temporada 2022. Con un triunfo por la mínima diferencia ante el DIM, el elenco blanquiazul se reencontró con su público, que no dudó en aplaudir a sus figuras y nuevos rostros. Aunque no todos gozaron de la aceptación desde las gradas: Beto da Silva fue pifiado al momento de ser anunciado.

La relación entre el atacante y la hinchada no es de las mejores. Los aficionados íntimos no perdonan el pobre rendimiento que tuvo Da Silva en su primer año en Matute (2020), siendo cedido la temporada siguiente a la Universidad César Vallejo. Participó en once partidos de Alianza Lima hace un par de años. Dijo presente en diez juegos de la Liga 1 y en uno de la Copa Libertadores.

Cifras negativas

Con la camiseta del cuadro trujillano, Beto da Silva volvió a marcar un gol oficial después de dos años y medio. Esto fue el 13 de septiembre en un choque ante Sport Boys. Su último grito sagrado había sido el 3 de marzo del 2019, cuando vestía la camiseta del Lobos BUAP de México.

Después, para encontrar una nueva anotación del ex PSV, habría que retroceder hasta el 1 de octubre del 2017. En aquel entonces militaba en Gremio de Porto Alegre, institución a la cual decidió llegar, dejando un futuro que parecía ser próspero en el fútbol europeo.

A lo largo del tiempo donde marcó estas anotaciones, ‘Betoto’ pasó por seis clubes, siempre saliendo por la puerta falsa. Algo que quiere cambiar en esta nueva etapa con Alianza Lima.

Luchará por un puesto

Carlos Bustos cuenta con hasta doce hombres de ataque. Si tomamos en cuenta que Da Silva fue utilizado en Vallejo como extremo, competirá por un lugar en el once titular con: Darlin Leiton, Mauricio Matzuda, Arley Rodríguez, Oslming Mora, Sebastián Cavero y Edgar Benítez.

Teniendo en cuenta que Rodríguez, Mora y Benítez se han ganado un espacio en la pizarra blanquiazul, el futbolista de 25 años tendrá que mostrar su mejor versión para cambiar las pifias por aplausos, aquella que encontró en Sporting Cristal hace siete años atrás.









