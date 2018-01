Alianza Lima: Beto da Silva habló sobre su posible llegada al club

Beto da Silva es uno de los jugadores peruanos con mayor proyección y que, tranquilamente en un futuro, podría tener un lugar en la selección peruana. El delantero que pertenece a Gremio, sonaba como el posible refuerzo de Alianza Lima, sobre todo pensando en la Copa Libertadores, sin embargo, el jugador aclaró todo acerca de esta posibilidad.

No se pondrá la 'blanquiazul'

"No es cierto, no regresaré al fútbol peruano", dijo Beto da Silva a Fútbol y Más de Exitosa Deportes, dejando en claro que no tiene planeado regresar a nuestro país y no jugará para Alianza Lima. Beto da Silva deberá enfocarse en Gremio y tratar de ganarse un lugar en el club.

Si ha habido algo que le ha jugado en contra al delantero son las lesiones, un factor en el que deberá tener mucho cuidado esta temporada si quiere mantener una regularidad con Gremio. De otro lado, Alianza Lima deberá seguir buscando a un refuerzo más para el ataque, pues en el resto de posiciones se encuentran completos.

