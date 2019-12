Luego de dos años como gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero dejó su cargo. Su último día de trabajo será este domingo 15 de diciembre. El colombiano escribió una carta de despedida y dio algunos detalles en entrevista con el programa ‘Toque y Taco’ Radio Ovación.

“Escribí lo que siento. Tenía contrato indefinido con Alianza, no se ha roto ningún vínculo, las relaciones son las mejores. El Fondo Blanquiazul tiene personas honorables, pero en la vida se cumplen ciclos y aparecen nuevos retos y oportunidades que son beneficiosos para ti y tu familia. Siento que en Alianza aporté un grano de arena y y ahora toca tomar nuevos aires”, indicó.

“Respeto a todo el Fondo Blanquiazul, no concuerdo con la forma de pensar con una de las personas que está ahí, pero no es tanto por eso, a mí me hacen una oferta laboral y ese es el motivo de mi renuncia. Yo les deseo lo mejor, tienen toda la mayor voluntad de seguir haciendo que Alianza Lima se encuentre arriba”, agregó.

Tras su salida de Alianza Lima, se habla que Bejamín Romero tendría un cargo en la Federación Peruana de Fútbol, sin embargo, en la entrevista no confirmó nada: “Por respeto a Alianza Lima, aún no puedo decir nada, mi relación con el club termina el día domingo y espero cerrarla de la mejor manera con el título”.