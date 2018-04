​Alianza Lima: Bengoechea se refirió a la discusión de Leyes y Hohberg

No le quiso poner gasolina al asunto. Pablo Bengoechea se refirió a la discusión que protagonizaron sus jugadores Alejandro Hohberg y Gabriel Leyes durante el duelo que Alianza Lima terminó perdiendo por 0-2 ante junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2018.

No pasó nada

'No voy a hablar del tema porque no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que todo lo que hacen y hablan los jugadores es por el bien del equipo. Las jugadas siempre generan eso por diferentes motivos, pero no hay ningún tipo de problema. Eso ocurre en todos partidos', dijo el técnico de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Para los hinchas parece jalado de los pelos ver como Gabriel Leyes le discute a Alejandro Hohberg por un balón dividido debido a que este último es de los mejores en la campaña con la camiseta de Alianza Lima, mientras que el primero en mención todavía está en deuda por su bajo promedio de goles desde que llegó al club.