Alianza Lima: Barra reconoce 'asalto tsunami' en La Victoria

La semana pasada nos enteramos, por los medios de comunicación, de un singular asalto en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria en donde un grupo de sujetos asaltó a 10 personas que iban caminando por las calles de ese lugar. Esta modalidad de robo es conocida como 'asalto tsunami'.

Según un informe en el programa Punto Final, llevado a cabo por la Policia Nacional, los hechos ocurridos no califican como una nueva modalidad de atracos o robos en las calles. Para el general PNP Gastón Rodríguez, jefe de la región Lima, el ataque fue un hecho aislado por una disputa entre barras de fútbol. Los autores fueron barristas de Alianza Lima. Se trata de un grupo llamado 'Ataque Sur', una facción del 'Comando Sur'.

"No es una manera de robar porque no hemos ido a robar. Yo me imagino que así no se roba", dijo Rafael Arias Baldovino, un líder de la barra de Alianza Lima, en el informe periodístico.

El barrista señaló, además, que el atraco se dirigió a barristas de Universitario de Deportes, quienes días atrás intervinieron en una reunión de líderes de las barras de Alianza Lima, causando destrozos. En los videos mostrados por el programa periodístico, se aprecia el robo, pero se puede ver que una pareja de enamorados no fue tocada por los barristas, quienes se movilizaron en motos y autos.