Al término del partido, Anthony Rosell, defensa de Alianza Lima que salió expulsado en el primer tiempo en el duelo ante Binacional, pidió disculpas al plantel de Alianza Lima, dejando en claro que la falta que cometió fue sin intención.

“Quiero disculparme con el grupo y con el profe porque al final no hubo intención. Todo pasó muy rápido. Fui el que dejé a mi equipo con un hombre menos. No hay intención. Antes del partido tuvimos una charla con la Conmebol, cualquier falta debajo debajo del tobillo sin o con intención no se amonestaba o era amarilla”, indicó.

La otra jugada polémica fue en la jugada donde Aldair Rodríguez conecta un golpe con el codo em contra Wilder Cartagena. El jugador de Binacional recibió la amarilla, pero los árbitros no vieron necesario ver la repetición de la jugada en el VAR. En las imágenes se puede ver un golpe sin balón en juego.

La jugada fue reclamada por Gustavo Zevallos al final del partido, quien mencionó que no entiende por qué no se recurrió el VAR, así como hicieron con la jugada de la expulsión de Anthony Rosell y el penal de Francisco Duclós