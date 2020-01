Pablo Bengoechea, que ha tenido en sus manos a pesos pesados en Peñarol, sabe del gran nivel futbolístico al que puede llegar Alexi Gómez, pero también conoce y a la perfección su lado más rebelde sin causa.

Por ello, el ‘Profesor’, que vio desde un lado del campo del club La Finka el primer amistoso blanquiazul del año, estuvo atento a las acciones que tuvo como protagonista a la ‘Hiena’, que se desempeño sorpresivamente como lateral zurdo en el equipo que llevaba chaleco verde.

Pablo Bengoechea desea que Gómez esté enfocado solo en el plano deportivo, para que solo así muestre sus mejores dotes en las canchas, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, que será vitrina para todo el plantel aliancista.

Deseos del ‘profe’

Así lo hizo saber el propio Alexi Gómez, en una entrevista que concedió al canal oficial del club en Youtube.

“Hablé con el ‘profe’ y me dijo que me ponga a punto rápido por la inactividad que tuve el año pasado ya que jugué poco o casi nada. También me recomendó que esté tranquilo y que me preocupe por integrarme rápido”, confesó la ‘Hiena’, que espera llenarle los ojos al CT y al mundo aliancista.