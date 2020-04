Aldair Salazar pasa sus días de aislamiento social obligatorio en un momento especial, pues será padre por segunda vez. Mientras realiza los exigentes trabajo, que son supervisados por el comando técnico de Mario Salas, el lateral derecho aliancista, espera poder volver a jugar y dedicarle sus partidos a su nuevo retoño.

¿Cómo vienes pasando la cuarentena?

Dentro de todo lo malo que significa estar en medio de esto, me siento bien de poder estar en mi casa junto a mi esposa y mi hijo, y aprovechar en pasar tiempo juntos.

¿Qué tan exigentes son los trabajos que les ha enviado el comando técnico de Mario Salas?

Al no poder entrenar en un campo, lo que se hace en casa es más que nada físico y estamos haciendo trabajos muy fuertes, a veces hasta en doble turno y eso nos va a servir para mantenernos bien y cuando se retomen estar más cerca de lo que se necesita. Obviamente no vas a estar al mismo nivel técnico, además tendremos que adaptarnos a la idea de juego del técnico que tendrá que plasmarse dentro del campo, pero eso se tendrá que hacer cuando estemos juntos, por ahora físicamente estamos muy bien.

¿Se extraña mucho jugar, entrenar, estar con los compañeros?

Si se extraña bastante, todos los fines de semana, estar en la concentración, con los compañeros, preparaos para los partidos, en el caso de Alianza siempre con mucha gente, se vive algo distinto, algo especial, pero nos toca vivir esta pandemia y salir adelante juntos. Felizmente todos los días hablamos en el grupo de WhatsApp, mandamos los entrenamientos, gracias a Dios el grupo está con ganas de volver a juntarse y cuando se puede iniciar el torneo hacer un buen papel, que es lo que Alianza siempre tiene que hacer.

¿Y a quién extrañas más?

(Risas) Lo que pasa es que yo con casi todos ando bastante, con ‘Ri’, ‘Joa’, Fuentes, Rosell, porque los conozco del año pasado y con los que recién han llegado también tengo buena relación. Hay química en el plante, desde que inicio el año hemos tenido afinidad entre todos. Lamentablemente los resultados no se han dado al inicio, pero eso parte del fútbol, pero creo que tenemos jugadores para hacer un gran torneo y terminar contentos.

¿Cómo analisas este inicio complicado de Alianza Lima?

Yo sinceramente creo que tiene que ver con es Aliana y que de Alianza siempre se va a esperar que gane casi todo lo que tenga en frente. Es complicado hablar de la suerte, pero se dieron situaciones en las que nos ha faltado eso. Perdimos el primer partido y luego jugamos con otro tipo de presión, el empate contra Mannucci, no se valoró por esa derrota, luego ganamos dos de local y perdimos en Ayacucho y el clásico. A eso se sumó la derrota en la Copa ante Nacional, creo que si análisis todos los partidos la suerte siempre nos ha jugado una mala pasada, no piensas que te va ayudar siempre, pero siempre necesitas un poquito, para no verte perjudicado.

¿Esta para les puede servir para volver a encontrar el rumbo?

Sí. Creo que dentro de todo esta para nos va a servir, porque vamos a tomar un nuevo aire. Justo Pablo (Bengoechea) se acaba de ir y nos quedamos un poco en la nebulosa, porque no sabíamos quien iba a llegar, pero ahora ya tenemos un nuevo entrenador, que viene con un comando técnico, que tiene grandes objetivos y creo que tanto ellos, como nosotros, tenemos una mentalidad ganadora.

¿Qué te dejó el paso de Bengoechea?

Me quedó con lo mejor. Él fue el que me llevó a Alianza. Tenía sus ideas claras, sobre todo el año pasado se vio que apenas llegó el equipo tomó otro impulso, aunque no pudimos ganar el título nacional. Pablo y su comando técnico son grandes personas y creo que siempre van a dejar un recuerdo en todos nosotros.

¿Les sorprendió la salida de Bengoechea?

Sí, porque fue rápida y no pensé que se iba a dar así. Pero él tomo una decisión y así es, la vida continúa.

Y ahora ha llegado Mario Salas, qué impresión de ha dejado cuando hablaste con él

Hemos tenido charlas con el ‘profe’ y se nota que tiene muchas ganas de conocernos personalmente, de trabajar con nosotros y de demostrar lo que él sabe y la experiencia que tiene. Esperamos poder compenetrarnos con él, entender su forma de juego y plasmarlo en la cancha.

¿Siente que la llegada de Salas es un nuevo comienzo para ustedes?

Si definitivamente es un nuevo comienzo, como sucedió el año pasado, cuando se fue Russo y llegó Pablo. Siempre cuando hay un cambio de técnico, todos empezamos de cero, ahora es momento de que cada uno se gané el puesto y sumar para que el equipo este bien, gane y sea campeón, que es algo que siempre te piden.

¿Cómo han tomado el fichaje de Kluiverth Aguilar al Manchester City?

La verdad no me sorprendió mucho porque desde el año pasado se venia comentando y era algo que ya estaba casi hecho. No sorprende porque Kluiverth es un jugador con excelentes cualidades y mostrarlas a los 16 años, hace que tenga mucha ventaja y se fijen mucho en él. Creo que se lo merece y creo que le va ir bien, porque es un jugador bueno y una excelente persona. Ahora depende de él, tiene que tomar las mejores decisiones y escuchar a buenas personas.

¿Ya lo han felicitado en el grupo?

Si ya, entre broma y broma lo hemos felicitado. Ya cuando nos toque verlo lo haremos en persona. Lo bueno es que está en un grupo de compañeros que quiere lo mejor para él y siempre va a apoyarlo y aconsejarlo para que haga las cosas bien y tome buenas decisiones para su futuro.

¿Cómo tomas la idea de que el fútbol pueda volver en julio?

Uf, julio, parece que está lejísimos, pero es porque una extraña. Uno ya quiere trabajar, quiere jugar, pero tiene que ser lo mejor para el Perú. Yo tengo padres, tengo un hijo de dos años, tengo un hijo por venir y la salud es lo más importante en este momento.

¿Qué te parece la propuesta que todos los partidos se jueguen en Lima?

Eso tendría que decidirse viendo cuánto podría afectar a los equipos de provincia, no sé cuál es el método o la manera, pero creo que al tener esa idea, ya deben de tener claro como van a ser los traslados de los equipos de provincia. Creo que no afectaría económicamente a los de provincia, porque la gente que va al estadio, no podrá ir igual. Si esta medida va a hacer que tengamos mas salubridad y que estemos más resguardados, me parece bien, no creo que haya un jugador que no está con ganas de jugar, más allá de a provincia donde juegues, todos queremos jugar y no perder el año, porque no jugar tanto tiempo a todos les afecta. El futbolista depende mucho de la continuidad, por eso apenas e pueda, el torneo debe volver.

Y esa continuidad te puede llevar a la selección peruana, tienes de ilusión de llegar

Sí creo que es el sueño de todo futbolista, es algo que siempre lo tengo en la cabeza, creo que tengo que hacer más y demostrar que puedo estar ahí.

Con este tema del coronavirus, la directiva les ha dicho si es que va a reducir los sueldos

No, la directiva siempre habla con los capitanes (Rinaldo Cruzado o Leao Butrón) hay buena comunicación con la directiva, pero por el momento no nos han dicho nada, se están comportando muy bien. Todo sigue normal por el momento.