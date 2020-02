Alianza Lima | Alberto Rodríguez: “Lo que diga la gente nunca me preocupó”

“¿Dónde lo hacemos?”, nos pregunta Alberto Rodríguez, defensa de Alianza Lima, en referencia a la entrevista que pactamos con anterioridad en la sede del Esther Grande de Bentín. Usando polo negro y short jean, se sienta en una banca del predio de Lurín y nos cuenta: “Soy de Mirones. Me inicié en la cancha que está cerca a la comisaría, cuando era pura tierra”. Con esa sencillez, el ‘Mudo’ aborda su debut con Alianza Lima, la Copa Libertadores, su familia y le responde a los hinchas de la ‘U’ que lo criticaron por sus constantes lesiones.

¿Cómo te sentiste en tu debut con Alianza después de la lesión que te marginó más de un año?

Gracias a Dios, bien. Obviamente, quería jugar. Imagínate, después de 16 meses, según vi en los periódicos (que estuvo parado). Fue mucho tiempo. Por ahí hubo momentos, cuando estuve el año pasado en Universitario, que pude entrar, porque estaba en la banca, pero no me tocó y ahora es capítulo cerrado. Ahora con Alianza me tocó y lo disfruté. Se ganó, que es lo más importante y ahora, poco a poco, a medida que Pablo (Bengoechea) decida ponerme, uno feliz.

¿Crees que por lo que demostraste en tu debut vas a llegar bien al inicio de la Copa Libertadores?

La verdad que creo que nunca se puede decir que es 100 por ciento, porque al final uno se da cuenta de eso con la continuidad. Pero me he sentido bien en los entrenamientos, en la pretemporada, en el partido. Obviamente la continuidad te da eso. Estar bien, para mí, es importante.

¿Cuánto te ilusiona jugar esta Copa Libertadores con Alianza Lima?

Un montón, porque es un torneo importante. Ya me tocó vivir varias (Copas Libertadores), y disfrutar como siempre lo hice, que disfruté siempre el fútbol. Y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios lo permita.

Alianza Lima | Waldir Sáenz sobre Carlos Ascues y Jean Deza: “A mí me interesa lo que hagan dentro del campo”

¿Tu mentalidad para regresar a la selección peruana está puesta en el inicio de las Eliminatorias o en la Copa América?

Nunca me mentalizo en lo que viene. Si estoy bien y después Ricardo (Gareca) considera que puedo ser llamado, lo voy a disfrutar. Si me encuentro bien, voy a estar disponible siempre; si no, igual, voy a estar siempre contento, y feliz porque disfruté mucho mi etapa en la selección.

¿Cuánto te motiva la llegada de tu cuarto hijo?

Sí me motiva, obviamente. Mis hijos son mi tesoro, el motivo por el cual uno también sigue disfrutando de esto. Y también espero disfrutarlo con ellos. Es lindo, así que estas son oportunidades que se aprovechan.

Alianza Lima | Alberto Rodríguez: “Lo que diga la gente nunca me preocupó”

El año pasado, los hinchas de la ‘U’ te criticaban por cobrar sin jugar, ¿qué opinas?

Todos se dieron cuenta, cuando yo estuve en la banca, es porque ya estaba bien. Además, lo que diga la gente, la verdad, nunca me preocupó ni nada por el estilo. Si no me tocó jugar fue decisión del técnico en su momento. Yo simplemente cumplí mi contrato con el club y ya está.

