Adrián Ugarriza no logró renovar su vínculo con Alianza Lima. Tras una campaña poco afortunada con la camiseta blanquiazul, en donde no logró anotar, el delantero de 23 años ya pasó la pagina y ahora se enfoca en esta nueva temporada, aunque todavía no define donde jugará.

“Uno siempre aspira a más. El tema de Alianza Lima ya lo viví y lo cerré”, indicó ex atacante íntimo en dialogo con Depor.

Su futuro todavía es incierto ya que aún no firma contrato con ningún equipo. Aunque, el mismo señala que viene analizando ofertas de equipos de la Liga 1 e incluso del extranjero.

Adrian Ugarriza debutó a los 17 años con la camiseta de la Universidad San Martín. También jugó por Universitario de Deportes, Cusco FC y UTC de Cajamarca. Tiene un registro de 14 goles anotados en primera división a lo largo de su carrera.

