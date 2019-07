Alianza Lima | Adrián Balboa tras su gol : "Espero que sea el inicio de una buena historia"

Alianza Lima, con algo de sufrimiento, se llevó la victoria frente a Sporting Cristal en la fecha 2 del Torneo Clausura. Aldair Fuentes abrió el marcador para el equipo de Pablo Bengoechea, pero fue Adrián 'Rocky' Balboa quien puso el segundo y definitivo para los 'blanquiazules'.

Previo a su gol, 'Rocky' tuvo una clara chance para haber ampliado la ventaja, aunque luego se pudo reivindicar: "Si fallaba ese gol, si que todo se complicaba. Antes del gol, me había quedado una pelota que me sorprendió y no pude anotar, pero rápido vino mi revancha. Espero que sea el inicio de una buena historia", afirmó el delantero tras el duelo ante los celestes.

"Nunca daré una pelota por perdida, voy a dejar todo por Alianza. Estaba ansioso por anotar y ya se dio. Ahora todo será más fácil", añadió el centrodelantero.

Finalemente, expresó su felicidad tras el triunfo y le mandó un mensaje a la hinchada: "Estoy feliz porque el equipo ganó. La gente siempre me trató con cariño desde que llegue y tenía que festejar con ellos", sentenció.

Ahora, el Torneo Clausura entrará de para por cerca de un mes, debido a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El próximo duelo de Alianza Lima será de visita frente a César Vallejo, el 18 de agosto.

Más noticias en otros medios

¡Ruidíaz tiene competencia! El brutal golazo de Zlatan en el clásico de Los Ángeles que es viral [VIDEO]

Internacional vs Gremio en Beira-Rio: juegan por el Brasileirao 2019 con Paolo Guerrero | Premiere FC