Adrián Balboa confesó que se siente ansioso por disputar la definición del campeonato con Alianza Lima y aguarda poder levantar el título a fin de año. “No sé si sentimos esa presión, el campeonato está parejo. Lo que sí pasa es que estamos ansioso y ya queremos salir campeones Se va juntando más esa ansiedad que la presión y hay que saber controlarla”, aseguró ‘Rocky’, quien espera que le vaya bien en altura.

Asimismo, el atacante uruguayo contó que no es de jugar en altura pero que este fin de semana hará de todo para mantener un buen ritmo. “No he jugado en tanta altura, sé que es complicado, si me toca jugar trataré de hacerlo lo mejor posible", agregó.

Además, sostuvo que estas tres fechas van a ser difíciles para todos: “Somos primeros porque somos el mejor equipo hasta ahora. Jugando bien o jugando mal, como sea, pero estamos arriba”, indicó el delantero uruguayo, quien tiene contrato con el conjunto victoriano hasta julio de 2020 y desde que arribó a Matute ha demostrado su valía en la delantera, marcando cinco goles en 12 partidos”, finalizó.

Adrián Balboa trabaja de manera diferenciada con Pablo Bengoechea ya que el DT uruguayo tiene un plan con ‘Rocky’ para que pueda rendir al 100% con la camiseta ‘blanquiazul’ en la altura de Juliaca cuando enfrente a Binacional.