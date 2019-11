Alianza Lima 1-0 Alianza Universidad | Gran definición de Kevin Quevedo para el primero de los íntimos | VIDEO

Alianza Lima vs. Alianza Universidad | No tenía dominio de balón, pero le bastó una llegada rápida para anotar el primer gol. Alianza Lima se puso adelante en el marcador con tanto de Kevin Quevedo antes de los diez minutos.

Con el tanto ante Alianza Universidad, Kevin Quevedo suma 16 goles con camiseta de Alianza Lima esta temporada. El delantero es el goleador del plantel. Todos los goles fueron convertidos en 26 partidos.

Es la tercera temporada de Kevin Quevedo en Alianza Lima. El delantero llegó de Universitario de Deportes, donde apenas jugó dos partidos la temporada 2016. En tres años en Alianza, suma 1 campeonato nacional y un subcampeonato, ambos bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea.

Kevin Quevedo todavía no tiene decidido su futuro. Su contrato finaliza a fines de diciembre, pero en Alianza Lima buscan extender el vínculo con el delantero, quien tendría ofertas del fútbol europeo.

"Lo que él pidió le estamos pagando. Sin embargo, hasta el momento no tenemos respuesta alguna. El padre, hasta ahora, no se acerca, nos evade, no nos contesta los teléfonos. Estamos a la espera", indicó el directivo César Torres.

