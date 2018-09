Alfredo Ramúa calienta choque con Alianza Lima con este mensaje

Alfredo Ramúa aprovechó en calentar el partido contra Alianza Lima, el cual se jugará este domingo y es de vital importancia quedarse con los tres puntos. El capitán de Real Garcilaso no se guardó nada y lanzó una advertencia por la suspensión de los partidos y la mala organización del Torneo Clausura.

"El partido del domingo también estará bravísimo para nosotros por lo que hemos jugado ahora. Ha sido un partido con mucha exigencia, pero así está el campeonato peruano. Lamentablemente ellos suspendieron no sé cuántos partidos en el año, no es por nada, pero nosotros no competimos de la misma manera, así que hay que arreglar eso", sentenció Alfredo Ramúa.

Empate amargo

Un empate con sabor amargo. Real Garcilaso parecía quedarse con los tres puntos sobre Sporting Cristal, sin embargo el gol de Christopher Olivares silenció la Ciudad Imperial. Alfredo Ramúa, forzó un mano a mano con Patricio Álvarez y el árbitro cobró penal, el cuál fue convertido Jhonny Vidales. El 'Chapu' no quedó conforme con el resultado, pero aseguró que el cuadro cusqueño seguirá peleando hasta el último.

"Quisimos cerrar el partido, pero quedamos muy mal parados. Para pelear el campeonato esos errores no podemos cometer y hay que corregir de una vez porque aún quedan diez fechas por delante y vamos a pelear hasta el último", declaró al final de partido contra Sporting Cristal, que deja a ambos clubes peleando la punta del Torneo Clausura.

