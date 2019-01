Candidato a DT de Cristal negó su posible fichaje desde Uruguay

Sporting Cristal sigue en la búsqueda de un reemplazante para Mario Salas, quien ha dejado la valla alta en el conjunto cervecero. Varios fueron los nombres que sonaron en tienda celeste como Alfredo Arias, Eduardo Acevedo y Alexander Medina. Este último, fue otro que descartó su fichaje por el equipo peruano.

Desde Uruguay, en una entrevista con El País, Alexander Medina afirmó lo siguiente: "Es cierto que me reuní con la gente de Sporting Cristal, pero no avanzamos. Estoy descansando. Hasta junio no creo que dirija", aseguró el técnico urugayo que no llegará para dirigir a los celestes.

Alfredo Arias también los descartó

"Sporting cristal es una gran institución. Claro que mi cuerpo técnico y yo estaríamos felices, orgullosos de ser elegidos. Salgo a decirlo , porque esa noticia no es verdad, y afecta a mis posibilidades profesionales", enfatizó el técnico uruguayo a este diario en exclusiva.

