Alexis Mendoza: tres técnicos que también fracasaron en Cristal

Sporting Cristal se ha quedado sin técnico. Este martes 05 de febrero, el club rimense anunció la repentina salida del DT colombiano, Alexis Mendoza, quien apenas estuvo en el club dos semanas.

A propósito de la abrupta salida del estratega cafetero, a continuación repasaremos los nombres de los últimos técnicos que pasaron por La Florida sin pena ni gloria:

Jorge Sampaoli:

El 'Hombrecito' llegó en el 2007 con la gran ambición de hacer al club protagonista en todos los frentes que tuviera que jugar. Sin embargo, pasaron algunos meses para que el argentino se vaya por la puerta falsa. Los malos resultados fueron el detonante para que la dirigencia decida su salida de la institución. Años después, Sampaoli contó cómo se dio su salida del club celeste.

"Yo pedí sacar algunos jugadores que contagiaban con su desánimo a los demás, pero los dirigentes no lo hicieron. Me faltó apoyo de ellos. A los pocos meses me tuve que ir del equipo", dijo 'Sampa' en el libro "Nada es imposible. El camino de un luchador".

Víctor Rivera

Para el 2014 Sporting Cristal apostaba por un técnico nacional que llegaba con el cartel de campeón nacional. El 'Chino' había campeonado con San Martín e incluso era voceado para dirigir a la selección peruana. Su paso por Cristal no tuvo trascendencia, pues el club no clasificó a ningún torneo internacional y su salida se dio antes de que culmine su contrato.

Chemo del Solar

En su segunda experiencia con el buzo rimense, Chemo del Solar arribó al cuadro bajopontino en el 2017. Pero, como siempre en el fútbol los resultados mandan, en junio de dicho año la dirigencia decidió cesar a Chemo del Solar luego de una serie de malos resultados. En su lugar quedó Pablo Zegarra, hoy técnico del recién ascendio Piratas FC.

