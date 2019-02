Alexis Mendoza: "Lo que me pasó en Cristal es una enseñanza de vida"

Alexis Mendoza se encuentra en Colombia luego de haber renunciado a Sporting Cristal a causa de una documentación incompleta por parte de uno de los integrantes de su comando técnico.

Por ello, el técnico colombiano valoró la experiencia corta que tuvo en el club celeste y la catalogó como una lección de vida. Además, asegura que ya se encuentra trabajando para que todos los miembros de su comando técnico se certifiquen con los conocimientos que exige esta profesión.

"Los que nos ocurrió en el Sporting es una enseñanza de vida que nos llama a rectificar el camino, a que nosotros tenemos que estar certificados. En el caso mío esto no se puede repetir y esto es una enseñanza. Lamentablemente solo fue un mes que estuve con ellos y fue muy poco el tiempo que tuvimos", declaró.

"No pudimos evaluar ni el trabajo nuestro, tampoco evaluaron el de nosotros. Solo fueron dos partidos amistosos con un equipo que recibimos el 14 de enero y quedó poco tiempo para el trabajo. El no estar acreditado y no tener los documentos que nos avalaban para quedarnos, cortó todo esto", añadió el estratega cafetero.

Mendoza también habló de la relación que entabló con la directiva bajopontina y negó haber tenido algún entredicho con esta. "En ningún momento hubo discrepancia con los directivos. Siempre hubo una comunicación abierta. Nos vinimos siendo amigos y dándonos las bendiciones que cada uno necesita", finalizó.

