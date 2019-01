Alexis Mendoza habló sobre la continuidad de Emanuel Herrera en Cristal

Por ahora, Emanuel Herrera sigue siendo jugador de Sporting Cristal, pero continúan los rumores por una posible partida a Atlético Nacional de Colombia. Justamente el técnico del club, Alexis Mendoza, habló respecto a su continuidad.

"Personalmente estoy contando con él, pero el momento en que no cuente con él empezaré a evaluar la realidad de que no esta. Tengo muchas cosas que hacer para matarme pensando en que se va. Me desgasto en esas cosas", afirmó Alexis Mendoza para Movistar Deportes. Queda claro que el técnico colombiano no está enfocado en este tema.

Además, agregó lo siguiente: "Dios permita que no se dé. Él está tranquilo aquí, no está buscando ninguna otra posibilidad, pero si lo vienen a buscar creo que él está en su pleno derecho de tomar una decisión para mejorar su condición como futbolista", indicó el técnico celeste.

Finalmente, señaló que no han habido ofertas por Emanuel Herrera: "Yo he hecho algunas averiguaciones, y me han dicho que el nombre está ahí pero que no en la carpeta de Nacional. Pero el fútbol es así, hoy no apareces y mañana sí", sentenció Alexis Mendoza.

