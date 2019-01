Alexis Mendoza y el día que fue confundido con Barack Obama

Alexis Mendoza ha sido anunciado como el nuevo entrenador de Sporting Cristal. Inmediatamente, los seguidores recordaron su gran parecido con el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Justamente, esta curiosa comparación tiene una inolvidable anécdota para el entrenador colombiano.

El entrenador de Sporting Cristal se encargó de contar la curiosa anédocta: “Cuando fuimos a hacer un partido de preparación en Miami, todo el cuerpo técnico que era encabezado por Reinaldo Rueda se montó al avión de saco y corbata. Sin más ni más, una señora se quedó mirándome me dijo: “Mister President, can I to take a picture with you?” (Señor presidente, ¿puedo tomarme una foto con usted?), a lo que respondí con una sonrisa y acepté”.

“La señora me miró y me agradeció por la foto, sin antes decirme que el parecido era tanto que iba a decirles a sus conocidos que había estado con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama”, indicó Alexis Mendoza sobre la experiencia que le tocó vivir en Estados Unidos.

