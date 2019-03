Alexi Gómez sobre la 'U': "Todos quieren enfrentar al mejor equipo del Perú"

Melgar enfrentará a Universitario de Deportes por la quinta fecha del Torneo Apertura este domingo desde las 4:00 pm en el Monumental de la UNSA. El duelo será intenso por el hecho de que el cuadro dominó debe sumar tres puntos para trepar en la tabla. La 'U', por su parte, quiere seguir con la racha de triunfos.

Y en la previa, Alexi Gómez, reciente contratación del cuadro mistiano, calentó el duelo con declaraciones sobre su rival, las cuales no cayeron bien en la prensa de Arequipa. El volante aseguró que Universitario de Deportes es el mejor equipo del Perú. Aunque después quiso acomodar lo que había dicho, está claro que Alexi Gómez considera que la 'U' es mejor que todos.

"Sí puedo jugar. Creo yo que sí puedo jugar. Estoy seguro que sí. Es el mejor equipo del Perú. Creo que todos quieren enfrentar al mejor equipo del Perú", aseveró ante la incredulidad de un periodista que respondió que lo dudaba.

"Si usted lo duda, es su punto de vista", contestó el futbolista.

"Yo juego acá en Melgar. Yo me debo a Melgar. Para mí el mejor equipo, hoy en día, es Melgar. Estoy acá. No vamos a discutir si Melgar o la 'U' porque me van a meter a toda la gente de Arequipa en contra", agregó ante la pregunta de si no consideraba a Melgar el mejor equipo del Perú.

