Alexi Gómez: "Mi objetivo es regresar a la selección peruana"

La temporada 2018, Universitario de Deportes tendrías nuevas caras para afrontar el campeonato, una de ellas sería el regreso de volante Alexis Gómez, quien culminó su préstamo en el Minnesota United de la MLS y podría volver a la 'U', pues todavía tiene contrato con el club. Este domingo, la 'Hiena' estuvo presente en el duelo de los cremas ante Comerciantes Unidos y aseguró que su sueño es volver a la selección peruana.

"Siempre estoy pensando en regresar a la selección peruana. mi objetivo es volver a la selección", apuntó Gómez a su salida del estadio Nacional.

Recordemos que la última vez que fue convocado fue para el duelo ante Argentina por Eliminatorias Rusia 2018, duelo que se desarrolló en la Bombonera, pero no ingresó. Desde esa fecha, ya no fue considerado por Ricardo Gareca, pues Gómez no tenía continuidad en su club, además de sus actos de indisciplinas en el Atlas de la Liga de MX.

Asimismo, el volante nacional afirmó que aún no es nada seguro que vuelva a la 'U' el próximo año, pues tendría propuesta en otras ligas, pero que recién definirá su futuro pasando las fiestas navideñas.

"No sé sabe aún si regreso, estamos en eso (viendo el tema), ademas, primero voy a festejar navidad y año nuevo después veo que pasa", reveló.

"Desde donde esté, siempre estoy atento a la 'U'. me gustó el comportamiento del grupo, porque fueron chicos a entrenar y sacar adelante al club", sentenció.