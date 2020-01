Alexandra Horler y Gonzalo Núñez, panelistas de Exitosa Deportes tuvieron un debate sobre la llegada de Alberto Rodríguez a Alianza Lima. Para Alexandra la contratación del ‘Mudo’ es una apuesta ya que no disputó ningún partido la temporada 2019.

“Lo de Alianza Lima me parece una locura porque contratan a un futbolista que no juega. Para mí es un exfutbolista hace rato, no ahora. Es un jugador que va a cumplir 36 años y se lesiona. Es uno de los mejores en la historia del fútbol peruano, pero su actualidad no es buena", mencionó la periodista.

“Por qué crees que a los 36 años su cuerpo va a florecer y no se va a lesionar. Si juega bien lo felicitaré. Cada dos meses se lesiona, es de las apuestas más arriesgadas que vi en mi vida”, agregó Alexandra Horler.

Por el lado de Gonzalo Núñez, el conductor también no analizó de forma positiva el 2019 de Alberto Rodríguez, pero le dio el beneficio de la duda, agregando que Alianza Lima tiene el derecho de contratar a cualquier futbolista.