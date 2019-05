Alexander Succar reveló la razón por la que rechazó a Universitario de Deportes

A inicios de año, Universitario de Deportes buscaba a un centrodelantero para que pudiera darle competencia a Germán Denis. Nicolás Córdova expresó públicamente que era una posición que el cuadro crema buscaba reforzar y surgió un nombre, el de Alexander Succar, quien por ese tiempo pertenecía a Sporting Cristal.

Luego de varios meses de su salida del cuadro celeste, el delantero habló sobre esta posibilidad que tuvo antes de fichar por Huachipato de Chile: "Universitario es un club grande. De hecho, cuando escuché la idea de ir para allá, viendo las posibilidades que tenía en Cristal, me pareció una buena opción para mi carrera. Sin embargo, está Denis y también surgió lo de venir a Chile", indicó Alexander Succar para El Comercio.

LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero: relator brasileño estalló tras su golazo ante Flamengo | VIDEO

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima: Wilder Cartagena y su reacción tras el brutal gol de Lionel Messi | FOTO

De otro lado, dio detalles de la charla que tuvo con Claudio Vivas, algo que generó su salida de Sporting Cristal: "Él tenía un equipo definido y yo veía las cosas y me percataba que había mas competencia. Sí podía competir, pero al final los minutos son los que te hacen más jugador. Ahora para mí jugar es como oro en polvo", dijo el delantero.

Además, resaltó que, pese a que no le dijo directamente que no entraba en sus planes, sí pudo sacar algunas conclusiones tras la charla con Claudio Vivas: "No me dijo eso, pero me comentó que tenía a Emanuel, a Cristian y que a veces podía usarme a mí. Entonces saqué mis conclusiones. Justo para esa época salió lo de Huachipato", sentenció el delantero peruano.

Alexander Succar ha disputado 7 encuentros con Huachipato en el torneo chileno, 4 de titular y 3 de suplente, habiendo marcado un solo gol.

Más noticias en otros medios