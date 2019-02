Alejandro Hohberg y su primer festejo con Universitario

Alejandro Hohberg empieza a responder, no solo con fútbol sino con goles que demuestran que está preparado para darle satisfacciones a los hinchas cremas. El popular ‘Ale’ vive la previa de su debut en la Liga 1 con Universitario de Deportes siguiendo la costumbre de solo hablar después de los partidos.

“Contento porque volvimos a ganar, mantuvimos el cero que es lo más importante. Hicimos lo que nos pidió el entrenador”,declaró Hohberg para GolPerú tras la segunda ‘Noche Crema’ de Trujillo que dejó muchos puntos a favor para analizar de cara al debut con Unión Comercio.

El primero, el gran servicio de Jersson Vásquez para la definición de Hohberg, que aporta velocidad y desequilibrio como extremo izquierdo, llegando y buscando juntarse con Pablo Lavandeira o habilitando al sector ofensivo. “En lo personal marcar un gol con Universitario es bueno para agarrar más confianza y para soltarme más. Siento que puedo aportar mucho y tratar de responder a las expectativas y a la gente. Me agrada mucho que se haya conservado la base del equipo y hay buenos jugadores ”, manifestó el volante merengue que ya piensa en el debut ante Unión Comercio donde el objetivo será iniciar la ilusión de la Estrella 27 con una victoria. “No me pongo una meta de goles, pero sí me exigo. Trataré de que sea un buen año en las metas individuales porque eso necesita el club. Todos tenemos que aportar”.