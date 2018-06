Alejandro Hohberg asegura que vive su mejor momento en Alianza Lima

Un gol y dos asistencias lo convirtieron en la figura en la victoria 3-1 de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal. Alejandro Hohberg es uno de los grandes responsables del buen presente de los íntimos en el Torneo Apertura y él mismo asegura que está viviendo su mejor momento en tienda blanquiazul.

"Estoy feliz. Me siento muy bien. El equipo me está dando mucha confianza. Me siento importante. Por suerte, vengo colaborando con el equipo con goles y asistencias", dijo el habilidoso jugador al finalizar el duelo contra los ediles.

El atacante de Alianza Lima destacó que su equipo esté haciendo respetar la localía, aunque también admitió que tienen muchos errores por corregir.

"Estoy contento porque empezamos a hacernos fuerte en casa. Le ganamos a un gran equipo, desde atrás. Es merecido. Poco a poco vamos mejorando, sabiendo que hay cosas por corregir, pero vamos por buen camino”, comentó.

"Tuvimos un inicio de año malo. La verdad es que teníamos otras expectativas, pero no hay que lamentarse porque nos estamos levantando y de a pocos nos hacemos fuertes en casa", agregó.

Por su parte, el volante Tomás Costa, que ante Municipal anotó su primer tanto con la 'mica' blanquiazul, indicó que jugar un solo torneo, tras haber sido eliminados de la Copa Libertadores, de alguna manera los ha beneficiado.

"No se nos dieron algunos resultados. No era fácil afrontar la Copa Libertadores. El desgaste quizás nos jugó una mala pasada. Quedar afuera de la Copa nos soltó un poco y sabíamos que teníamos que empezar bien el Torneo Apertura. Ojalá sigamos por esta senda", expresó.