​Alejandro Hohberg sobre Universitario: "Siempre estuve seguro de la decisión que tomé"

Con miras al primer clásico en Matute, Alejandro Hohberg, la nueva contratación de Universitario de Deportes, se ha pronuncia tras salir de Alianza Lima.

Es así que en entrevista con Fox Sports Radio Perú, Hohberg ha dado a conocer que estuvo seguro de la decisión tomada: "Desde que llegué al club estoy contento, siempre estuve seguro de la decisión que tomé, me recibieron de la mejor forma y eso ha hecho que me sienta muy cómodo y no sienta tanta presión (...); lógicamente el gol es bueno y también creo que acompañado de buenos partidos en general los que me ha tocado hacer, por ahí el primero con la expulsión es medio raro, pero creo que bien".

Tras ello, el futbolista peruano-uruguayo expresó sobre el cambio de club: "Me pareció un gran desafío en lo personal y en mi carrera".

Finalmente, Alejandro Hohberg se pronunció sobre algunas reacciones de la hinchada blanquiazul: "La gente de Alianza, lógicamente que como hincha, a veces no entiende las decisiones que uno tiene que tomar o las circunstancias de ciertos momentos, lo entiendo y lo respeto porque así va a ser siempre".

