Alejandro Hohberg revela por qué no se quedó en Universitario

Alejandro Hohberg, una de las principales figuras de Alianza Lima y el máximo goleador del club en la presente temporada, pudo haber pertenecido a Universitario de Deportes durante el año 2012, cuando Nolberto Solano era director técnico de los cremas. Sin embargo, nunca pudo llegar a vestir la camiseta crema y el delantero ha revelado las razones.

"En Universitario pasé una semana de pruebas con Nolberto Solano, él me dijo que me quede, me quería, pero no seguí porque el contrato ofrecido fue una falta de respeto para un profesional. Con ese dinero y un contrato tan largo, no hubiese podido mantenerme. Tuve que regresar a Uruguay", confesó Alejandro Hohberg a Líbero.

Cabe recordar que antes de retornar al fútbol peruano con Melgar, Alejandro Hohberg tuvo participación en Rentistas de Uruguay, antes de ser llamado por Juan Reynoso para sumarse al conjunto arequipeño. Justamente Melgar será el rival de Alianza Lima en las semifinales del Torneo Descentralizado, que arrancan este domingo 2 de diciembre a las 4:00 pm en Matute.

El delantero será titular este domingo en el equipo de Pablo Bengoechea y espera ser fundamental, como lo ha sido en los partidos claves de Alianza Lima en la presente temporada.

