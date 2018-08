Alejandro Hohberg y la razón por la que se pintó el cabello de rubio [VIDEO]

Si Alianza Lima descansa en la seguridad que brinda Leao Butrón debajo de los tres palos, en materia ofensiva se encomienda a Alejandro Hohberg. Frente a San Martín, 'Ale' volvió a ser fundamental para que el cuadro íntimo se anote una nueva victoria que lo mantiene muy cerca del líder Sporting Cristal.

Considerado como la figura del partido (autor de dos goles, además), Alejandro Hohberg fue abordado por la prensa y, entre otras cosas, reveló el motivo de su peculiar cambio de look que de ninguna manera pasó desapercibido.

"Había hecho una promesa el año pasado si es que salíamos campeones. Como me casé en diciembre no me lo pude pintar ahí así que lo hice recién ahora", explicó Hohberg en declaraciones a Gol Perú.

En otro momento de la charla, el jugador aliancista se sinceró y aseguró que "tuvieron suerte" para quedarse con los tres puntos, ya que en muchos pasajes del encuentro San Martín los superó.

“San Martín es un equipo que juega bien, pero contra nosotros siempre juega mejor que contra los demás. Jugamos bien por momentos y cometimos algunos errores, los que Leao salvó. Tuvimos suerte y pudimos ganar", admitió Hohberg.