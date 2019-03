Alejandro Hohberg: "El momento más lindo de mi carrera fue jugar en la Selección Peruana"

Este jueves 7 de marzo arrancó el programa 'Lado B' a través de Diario EL BOCÓN, bajo la conducción de Alexandra Hörler. El invitado fue el delantero Alejandro Hohberg, quien ha tenido un buen arranque de temporada defendiendo la camiseta de Universitario de Deportes, luego de una salida abrupta de Alianza Lima.

El delantero crema reveló cuándo decidió ser futbolista profesional: "Cuando tenía 13 años me di cuenta que no me veía haciendo otra cosa que jugando al fútbol. Es un poco de suerte porque no todos los que juegan bien de chicos juegan en primera. Tras jugar en primera uno se da cuenta que tienes otras obligaciones y con los años sigo aprendiendo y madurando", indicó Hohberg.

Lo mejor de su carrera

A poco de anunciarse la lista de convocados, Hohberg recordó lo que fue vestir la camiseta de la Selección Peruana: "El momento más lindo fue cuando me tocó estar en la Selección Peruana. Lo máximo que puede tener un jugador es representar al país y darse cuenta de la responsabilidad que lleva eso. Ese ha sido el momento más lindo", afirmó el delantero.

El que más lo marcó

Pese a haber tenido grandes entrenadores en su carrera, Hohberg se queda con el DT de Rentistas, quien lo hizo debutar en Uruguay: "Al técnico que me hizo debutar siempre lo tengo presente porque fue quien me dio la oportunidad de jugar en la Primera División", añadió.

Sus mejores amigos en el fútbol

Además, tiene buenos amigos en el mundo del fútbol y destacó a los más importantes: "Me tocó jugar mucho tiempo con Rinaldo Cruzado, soy padrino de una de sus hijas. Tengo muy linda amistad con Bernardo Cuesta, Leao Butrón y Aldo Corzo, a quien conozco hace mucho tiempo".

Su máximo ídolo es su abuelo, quien fue futbolista destacado en Peñarol y también Juan Román Riquelme. Actualmente sigue a Neymar.

