Alejandro Bárbaro: "Me ilusiona ser dirigido por Miguel Ángel Russo"

Alianza Lima aún debe cerrar el fichaje de un extranjero más. Varias son las opciones que se han venido especulando pero hay un nombre que suena fuerte en tienda blanquiazul. Se trata de Alejandro Bárbaro, volante uruguayo con pasado en Nacional y que actualmente pertenece a Independiente de Medellín.

El uruguayo de 26 años habló respecto a la posibilidad de llegar a Alianza Lima: “Yo tengo contrato con el Independiente de Medellín hasta mediados de año. Pero me enteré de la posibilidad y el interés de Alianza Lima. Sé que es un club grande e importante en Sudamérica. Obviamente, también hay interés de mi parte por ir. Por el momento, prefiero no hacerme ilusiones, por respeto al club que pertenezco, hasta que se resuelva mi tema”, indicó Bárbaro a Depor.

Pero hay otro factor que lo motiva a llegar a La Victoria: “Me ilusiona el hecho de ser dirigido por Miguel Ángel Russo. Es un grande. Por ahora, no he tenido contacto con él. Pero lo conozco porque nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Yo puedo jugar de ‘10’ y de extremo por izquierda y derecho. Me gusta hacer los dos trabajos”, aseguró.

Desde su llegada a Deportivo Independiente de Medellín (que pelea por ocupar el último cupo del grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores), Alejandro Bárbaro solo ha disputado 3 partidos (7 de suplente).

