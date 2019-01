Alejandro Barbaro: "Me encantaría jugar la Libertadores con Alianza Lima"

Alianza Lima quiere cerrar sus contrataciones y, en los últimos días, se habló de la posibilidad de que llegue Alejandro Barbaro, atacante de Independiente de Medellín. El argentino concedió una entrevista a Fox Sports Radio Perú, en la que habló sobre esta posibilidad y aseguró que el club es un "grande de Sudamérica".

"Estoy al tanto de la posibilidad. Hablé con mi representante, pero intento mantenerme al margen, más que nada por respeto porque tengo contrato con Independiente de Medellín seis meses más. Obviamente a uno le ilusiona por lo que es Alianza Lima a nivel de Sudamérica, es un grande de Sudamérica. Intento mantenerme con tranquilidad y esperar que las cosas procedan de la mejor manera" indicó Barbaro.

Miguel Ángel Russo, el DT íntimo, lo habría pedido; sin embargo, el argentino aseguró que no tiene muchas referencias de él, aunque reconoció su trabajo y trayectoria.

"Sinceramente no lo sé. A Russo lo enfrenté en varias ocasiones en Argentina. Posiblemente me conozca de ahí. Sé que Russo es un entrenador con muchísima trayectoria. Uno lo conoce por su gran pasado. Juego de extremo, tanto de izquierda como por derecha. Y también como '10', detrás de lso delanteros. No tengo ningún problema en adaptarme a lo que me pida el entrenador", agregó.

Asimismo, sostuvo que jugar la Copa Libertadores es un plus para cualquier jugador y más con un equipo como Alianza. "Para los sudamericanos, la Copa Libertadores es algo muy especial, muy importante. Obviamente que a uno le encantaría jugar ese tipo de torneos con un equipo tan fuerte como es Alianza Lima", concluyó.

