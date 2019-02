Corzo tras fiesta en Trujillo: "Hago lo que quiera en mis días libres"

El capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo fue tajante al referirse a la salida nocturna que tuvo junto a sus compañeros tras el triunfo ante la Universidad César Vallejo, dejando en claro que puede "hacer lo que sea en sus días libres".

"Yo no hablo de mi vida privada, ni de lo que hago en mis días libres, soy libre de hacer lo que sea en esos días. Cuando me toca entrenar o jugar yo me voy a matar por eso", señaló el 'Maso' en conferencia de prensa.

Corzo ya piensa en Unión Comercio

"Estamos tranquilos porque sentimos que hemos trabajado muy bien, hemos hecho una buena pretemporada y buenos partidos de preparación. Lo del año pasado ya quedó atrás, tenemos nuevas expectativas y nuevas metas", acotó.

Aldo Corzo será uno de los titulares este domingo ante Unión Comercio desde la 1:30 pm, en el estadio IPD de Nueva Cajamarca.

