Aldo Corzo: "Hay que ser consecuentes con Universitario"

Volvió de la selección para ponerse la crema y pisar Cajabamba. Aldo Corzo aseguró que los están desgastando y que deben ser más consecuentes con Universitario porque no lo dejaron contratar, perdió puntos en mesa e incluso lo hacen viajar 4 horas para jugar un partido profesional en la altura.

“Hemos sacado un buen empate. Mantuvimos el cero en nuestro arco pero hay cosas que hacen renegar. Porque a nosotros unas cosas y a otros no”, disparó el lateral derecho de Universitario.

Corzo habló de la forma como tuvieron que encarar el partido con UTC.

“ La cancha estuvo aceptable y va más allá de lo extra. No puedes jugar en un sitio donde no puedes descansar en la previa y después del partido. Donde tengas que viajar y no comer porque te puede dar indigestión”, expresó el jugador que es seleccionado por Perú.

“La cancha no es problema pero el tema es logístico. La verdad que debe verse el tema de las licencias en este tipo de canchas porque no se sabe las condiciones, como se llega”, indicó la 'Muela'.