Aldo Corzo espera revancha en la 'Noche Crema' ante Universidad de Concepción

Aldo Corzo quiere revancha ante la Universidad de Concepción por la ‘Noche Crema’. El popular ‘Mazo’ hizo un balance de los amistosos internacionales de Universitario de Deportes que le permitieron alcanzar minutos de fútbol y roce, eso sí, la crema debe levantar el nivel futbolístico con el correr de los partidos para poder pelear el título nacional.

“Los resultados no ayudaron en los dos partidos en Chile pero nos hemos preparado para un año que se viene duro y hay que tener paciencia para llegar al éxito. Fueron partidos de alto nivel, dos equipos que juegan Copa Libertadores”, indicó el seleccionado nacional.

Corzo tiene claro que deben estar sólidos y firmes en todas las líneas, que las oportunidades de gol deben concretarse para no correr el riesgo en el fondo. “La ‘U’ como siempre tiene que estar arriba, peleando el torneo y siendo protagonista porque para ello hemos iniciado el año con una buena pretemporada .Es algo que sabemos, y lo estamos manejando. El hincha lo quiere y nosotros también, por eso, hay que estar más finos y sólidos en todas las líneas”, expresó el capitán crema que tendrá la responsabilidad de jugar en la banda derecha.

Corzo considera vital el hecho de la crema no se distraiga en el inicio del torneo nacional pensando en la Copa Libertadores o Sudamericana. “El hecho de no jugar un torneo internacional ayuda en cierta medida porque nos dedicaremos de lleno al torneo local. Debemos sacar la diferencia, sobre todo en las primeras fechas donde se irá consolidando más el equipo”, argumento el experimentado jugador crema que no pierde la fe que la ‘U’ pueda mejorar su nivel futbolístico en el presente año.