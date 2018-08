Aldo Corzo espera que Universitario le gane al compadre

Es uno de los referentes en la defensa merengue, por su experiencia mundialista y porque Aldo Corzo tiene pasado blanquiazul de cara al clásico del sábado. Sin duda, un partido especial para el lateral derecho quien espera un triunfo para Universitario de Deportes.

"Linda oportunidad para levantarnos moralmente y en la tabla de posiciones. Hay mucho por jugarse y por eso, estamos enfocado en el clásico. Para nosotros es un partido aparte que nos puede dar el impulso anímico que necesitamos. Hay muchas que están en juego", indicó el defensa de la bicolor.

Corzo tiene que claro que si no se han dado los resultados, no es por la forma de jugar, sino por algunos errores que se cometieron, pero la crema, no modificará su idea de juego para el clásico.

"De hecho estamos trabajando lo que más nos hace falta. Hay cosas por ahí que tenemos que mejorar. Pensamos más en nosotros que en el equipo rival. Ojalá salga un partido abierto que nos permita buscar los espacios rápido y poder ganar. Hay que tener mucha atención en el fondo. Estar ordenados y concentrados porque es un partido muy especial para nosotros", afirmó Corzo.

Como se recordará, la 'U' no puede ganarle a los íntimos desde el año pasado con Pedro Troglio. "Las rachas se cortan y ojalá sea con un triunfo importante para salir del mal momento futbolístico", concluyó.