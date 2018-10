Alberto Rodríguez y su posible vuelta al once de Universitario

Alberto Rodríguez está mejor de la contractura al muslo del gemelo izquierdo, lesión que lo dejó fuera del duelo con Sport Rosario. Y si no se cruza un gato negro o no pisa un hueco, podría volver al once titular ante Sport Boys. La experiencia en la zaga será fundamental ante los 'rosados' y eso lo sabe Nicolás Córdova que espera anular a Luis 'Pana' Tejada con la presencia del 'Mudo'.

La práctica de ayer fue regenerativo donde los jugadores que participaron los 90 minutos realizaron hieloterapia y trabajos de soltura, los reservistas fútbol en espacio reducido. No hay lesionados tras el triunfo sobre Sport Rosario que le permitió a Universitario de Deportes sumar 47 puntos y alejarse de la zona del descenso.

La crema volverá mañana a las prácticas en Campo Mar donde se podrá ir bosquejando el once que jugará ante Sport Boys, el sábado a las 8 de la noche en el estadio Nacional.