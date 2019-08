Alberto Rodríguez a los que critican su lesión: “Esos comentarios me importan poco o nada" | VIDEO

Alberto Rodríguez está próximo a marcar su retorno a Universitario de Deportes, luego de un par de lesiones que lo alejaron del fútbol por casi un año. El 'Mudo', en entrevista con Fox Sports Radio Perú, indicó que la próxima semana podría estar a disposición de Ángel Comizzo.

"Dentro de poco, me imagino que la otra semana, más o menos por ahí, espero yo para estar a disposición del equipo que es lo más importante", afirmó el defensa central.

"Del tema del tendón, tras la operación, gracias a Dios que desde que volví ya no me molestó nada, es más, siento como si no hubiera tenido nada. Se cargó otra zona distinta a la del tendón, pero no es nada del otro mundo", añadió el 'Mudo'.

Respecto a las críticas que recibió tras las lesiones sufridas, el 'Mudo' dejó un mensaje bastante claro: "Esos comentarios, como siempre pasó en mí, me importan poco o nada. Muchas veces hablaron cosas similares, luego volvía y lo hacía de la mejor manera, como siempre lo quise hacer, lo único que me queda a mí es recuperarme bien y hacer mi trabajo", afirmó.

"DESDE QUE VOLVÍ EL TENDÓN NO ME MOLESTÓ"#FOXSportsPeru | Alberto Rodríguez, jugador de Universitario, habló de su recuperación tras una larga ausencia. pic.twitter.com/xFSjI2ruJV — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 30, 2019

Además, el central crema hizo un análisis al presente de Universitario bajo el mando de Ángel Comizzo: "He visto mejor al equipo, se alineó a cosas que pedía el técnico, cosas que con el técnico anterior no se daban porque el rival te dificulta las cosas, estando en la U es más complicado, los equipos te hacen más difícil las cosas. En el Clausura el equipo mejoró mucho, considero que somos mejores, pero los resultados pasan por los goles", agregó.

Finalmente, el 'Mudo' habló sobre la posibilidad de formar la "defensa mundialista" junto a Trauco, Ramos y Corzo: "Si se diera, sería bonito, porque no sería algo ajeno para los que mencionaste porque ya nos conocemos. Con los que estamos se pueden hacer bien las cosas, tenemos plantel para eso", sentenció.

