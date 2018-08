De Alberto Rodríguez a John Galliquio, las opciones de Universitario

Universitario de Deportes quedará habilitado para fichar y con urgencia debe sumar por lo menos tres nombres a su actual plantilla para intentar pelear por evitar el descenso y pegar el salto a los primeros puestos en el Clausura. La zona defensiva es una de las grandes necesidades, aunque los nombres para ese puesto no han proliferado. El más cercano es Alberto Rodríguez, defensa de selección peruana,aunque su alto valor en el mercado es un problema.Otro de los nombres que ha surgido en las últimas horas es el de John Galliquio.

El caso 'Mudo'

Universitario de Deportes ya tuvo a ambos en su plantel hace poco. Alberto Rodríguez estuvo en la temporada 2017,pero sus lesiones le impidieron ser protagonista y decisivo para la campaña. Hoy se encuentra sin equipo,no fue convocado a la selección peruana ( que disputará dos amistosos: Perú vs. Holanda y Perú vs. Alemania) y urge minutos. Su llegada se viene analizando, aunque parte por definir el presupuesto.

Otro jugador para el puesto de defensa en Universitario de Deportes es John Galliquio. El veterano jugador estuvo entrenando en Campo Mar. "Yo estoy listo para entrenar y jugar, no soy caro, pero tampoco barato, no me voy a tirar por un sencillo, a estas alturas de mi vida -nunca lo hizo- no me voy a poner las rodilleras en mi retiro', afirmó aGOL PERÚ sobre una posible reunión para llegar a un acuerdo con Universitario.