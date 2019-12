Alberto Quintero sobre su futuro en Universitario: “Si pides una cosa después de todo lo que has hecho y no te la quieren dar, ya las cosas se tienen que pensar” | VIDEO

Alberto Quintero podría dejar Universitario de Deportes en el 2020, el delantero de origen panameño dejó entrever que si no le cumplen algunos requisitos ‘bien ganados en el campo’ su destino para la siguiente temporada podría ser lejos de Ate.

‘Si tu pides una cosa después de tanto que haz luchado, pides una ‘cosita’ y no te la quieren dar, y te ponen de segundo, tercero, cuarto plano ya las cosas se tiene que pensar. Nosotros somos profesionales, trabajadores, ‘chambeadores’ y nos debemos a nuestro club', aseguró Quintero durante una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta en Instagram.

Alberto Quintero resaltó que tiene contrato con Universitario de Deportes por todo el 2020, pero no garantizó que eso lo amarre al club, debido a las buenas ofertas que han llegado hasta las manos del mismo atacante que es ‘clave’ en el frente de Ángel Comizzo para la siguiente temporada de Liga 1.

'Hoy en día yo me debo a Universitario, si me quedo o no, ya eso no depende de mí porque yo tengo contrato hasta el otro año, pero ya eso no depende de mí, depende de las negociaciones que quiera el club, lo mejor para mí, no se si me entiendes, pero de eso se trata el fútbol. Yo estoy a la espera de que todo sea lo mejor para mí’, agregó Quintero.

