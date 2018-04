Alberto Quintero: "Si llegamos diez veces, anotar mínimo tres"

Solo apuntan al triunfo, a darle una alegría al ‘profe’ Troglio, a la familia y la hinchada como única razón para ser felices. Alberto Quintero considera que estuvieron solos en este mal momento y que lo más justo es cerrar con un triunfo en el presente Torneo de Verano nefasto para la ‘U’.

“Hay que tener más tranquilidad porque la realidad es que recibimos muchos goles y arriba no anotamos.Nos falta mantener el cero y ser más contundentes. Si llegamos diez veces, anotar mínimo tres goles”, dijo el ‘Negritillo’ que tendrá la función de ser el ‘9’ de área de la ‘U’ ante Cristal.

Quintero asegura que la falta de gol de la crema es un tema de confianza. “Es complicado. Yo me siento más cómodo por derecha e izquierda. Nos falta más confianza para encontrar el gol. Arriba nos cuesta porque nos falta un 9 y con los chicos es muy difícil. Ahora espero que se me abra el arco, no soy 9, pero tengo que alinear ahí porque el equipo me necesita”, expresó el panameño.

El delantero no anota desde la fecha 6 del presente Torneo Verano, el rival fue Ayacucho, después fue expulsado en el Clásico de Matute.

“Sabemos la situación difícil en la que estamos. Tenemos un partido bonito y creo que nos merecemos una alegría por los buenos partidos que hemos hecho. Ojalá se me pueda dar para anotar”, agregó el delantero crema.