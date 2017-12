Alberto Quintero: "No le cierro las puertas ni a Alianza, ni a Cristal"

En Universitario de Deportes deben andar bastante preocupados, ya que uno de sus elementos más importantes podría dejar la institución. Alberto Quintero admitió que aún no tiene definido su futuro y clubes de Lima han lanzado ofertas para cambiarse de camiseta el próximo año.

Ante ello, el delantero afirmó que no le piensa cerrar las puertas a ningún equipo, menos a Alianza Lima, ni a Sporting Cristal.

"Yo no le cierro la puerta a nadie, ni a Alianza Lima ni Sporting Cristal porque soy un trabajador y lo que más quiero es jugar. Si Universitario no hace nada para retenerme, pues me tocaría ir a otro sitio. Yo no descarto ninguna posibilidad que me salga ahorita, estoy tranquilo esperando que mi representante me diga algo", dijo Alberto Quintero al portal panameño SomosLaSele.

No le han llegado ofertas de Santa Fe

Luego, desmintió la posibilidad de ir a Santa Fe: "No tengo ni idea si lo de Santa Fe es verdad. Acabo de ver esa noticia pero no sé si eso es verdadero o falso, no tengo ni idea. Yo estoy de vacaciones y estoy disfrutando, a la espera".

