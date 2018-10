Alberto Quintero niega ayuda arbitral a favor de Universitario

Alberto Quintero es de poco hablar y cuando lo hace, siempre la deja ‘picando’. Mas aún sobre los rumores que se tejieron por el penal que le cobraron a Aldo Corzo y favoreció para el triunfo de Universitario de Deportes sobre Unión Comercio. El panameño aseguró que no se sienten favorecidos por nadie. De ‘9’ reemplazando a Germán Denis o de volante ofensivo en Moquegua, cualquier posición acepta ‘Negritillo’ para salvar a la crema con triunfos y goles.“No creo que nos hayan ayudado. Si hubiera ayuda, no estuvieramos en la posición en la que estamos”, disparó Quintero quien solo quiere demostrar en la cancha. “Nosotros pensamos en lo futbolístico, lo que nos conviene a nosotros que es ganar. El tema arbitral o lo demás, es para los directivos”, indicó.

EL ‘9’ QUINTERO..

El ‘Negritillo’ habló de la posibilidad de jugar de ‘9’ en Moquegua ante la ausencia de Germán Denis, de lo contrario, seguiría como volante ofensivo.

“La banda está positiva y donde me pongan quiero jugar. No estoy acostumbrado a jugar de ‘9’ pero estoy aportando y eso me pone contento. Vamos a tratar de sacar los puntos que vienen. Esperemos que no nos afecte las ausencias”, indicó el desequilibrio crema para romper el cerco de Binacional en Moquegua.

‘NOS SENTÍAMOS SOLOS’

Sin duda el apoyo de la hinchada crema es fundamental en estos momentos complicados y el delantero panameño aplaude el aliento de la Trinchera.

“Felicitar a la hinchada que apesar que nos vino apretar acá, sigue con nosotros y se les respeta. Emociona la caravana y que esten con nosotros en este difícil momento. Hubo momentos que nos sentíamos solos y todos juntos sacaremos esto adelante”, indicó y agregó que dejó atrás la lesión que lo marginó varias fechas del once merengue.