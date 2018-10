Alberto Quintero asegura que dejará todo para que Universitario no descienda

Alberto Quintero volvió a la titularidad de Universitario de Deportes después de cuatro meses de ausencia, además, fue uno de los puntos más altos de los merengues para sacar una final ante Sport Huancayo por el descenso. El ‘Negritillo’ será una carta fundamental junto a Germán Denis en ofensiva ante Unión Comercio, el duelo del sábado 13 de Octubre en el Estadio Nacional.

“Vamos a salir de la zona donde estamos sufriendo. Comprometidos porque nuestra misión es ganar todo lo que juguemos y sacar de esta situación al club más grande del Perú”, expresó el hábil jugador merengue.

Quintero tiene claro que es el momento de dar más de la cuenta para que la crema se pueda quedar en la profesional. “Yo soy un jugador que siempre dará todo. Después de cuatro meses que no jugaba desde el arranque, me sentí bien, cómodo, me he recuperado muy bien pero terminé acalambrado”, precisó el jugador de 30 años.

El panameño nunca vivió por un momento similar, nunca se le cruzó por la cabeza pelear el descenso con la crema bien puesta. “Un equipo grande como la ‘U’ no merece estar en esta situación. No me veía pelenado el descenso. Es nuestra realidad y hay que esforzarse el doble para sacar esto adelante”, comentó el volante ofensivo de Ate.

DUPLA BRAVA...

Quintero ya piensa en Unión Comercio y en una nueva final por ganar junto al ‘Tanque’ Germán Denis en ofensiva. “Nos vamos complementando muy bien con Germán (Denis) y es importante que haya anotado. Ya se le abrió el arco y vendrán muchos más”, expresó uno de los pilares del once de Nicolás Córdova para ganarle al ‘Poderoso de Altomayo’.