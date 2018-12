Alan Diez y su dura crítica a congresista Letona tras tuit contra Cristal

Algunas veces los personajes de la política intentan entrar de mala manera a otros campos que no le corresponden y terminan mal parados, en esta ocasión le tocó a la congresista Úrsula Letona, quien aparentemente se dejó llevar por su hinchaje, twitteando un mensaje ofensivo tras la clasificación de Alianza Lima a la final del Descentralizado 2018 contra Sporting Cristal.

Comentario desatinado

'Arriba Alianza. ¡¡Ahora toca prepararnos para la cena Navideña!! ¡¡Vamos por más!!', escribió la ex militante de Fuerza Popular en la conocida red social. Este 'tuit' aparentemente inofensivo hizo que tanto hinchas de Alianza Lima como de Sporting Cristal reaccionen. Recordemos que ambos elencos se medirán en las finales del Torneo Descentralizado 2018 el próximo 12 y 16 de diciembre.

Alan Diez no quiso dejar por alto el tema, el conductor radial hizo espacio en su programa para pedirle a Úrsula Letona que no transmita violencia previo a un partido de alto riesgo como lo será el Alianza Lima vs Sporting Cristal.

'La congresista Ursula Letona mandó un tuit que se le salió el hinchaje. Me parece bien que los congresistas digan de qué equipo son hinchas, pero eso de ‘estamos listos para la cena navideña’… Se porta como barrista. Es una falta de respeto, es provocar. Estamos tan cansados de la violencia en el país, que una madre de la patria no puede echarle ajinomoto y condimento al partido del miércoles…. Úrsula Letona, mejor dedícate a dormir temprano para que mañana vayas al Congreso porque se discute el tema Mamani. A ver por quién vas a votar', comentó en Radio Capital.