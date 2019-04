Alan Diez: "Argentina parecía un equipo peruano en Copa Sudamericana"

La eliminación de la selección peruana Sub-17 del Mundial de Brasil 2019 dejó muchas críticas hacia el combinado de Argentina, luego de caer sorpresivamente goleado ante Ecuador, en el último partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-17.

En medio del debate sobre la eliminación del cuadro de Carlos Silvestri, el periodista Alan Diez lanzó una comparación entre los equipos peruanos que participan en la Copa Sudamericana y el accionar del elenco albiceleste, sobre todo por la actitud que mostraron para encarar el duelo ante el 'Tricolor'.

"(Argentina)Parecía un equipo peruano en la Sudamericana", comentó Alan Diez en el programa televisivo Fox Sports Radio Perú luego que otro de los panelistas, Eddie Fleischman opinara que el conjunto argentino mostró la misma "desidia" que se ve en algunos cuadros peruanos cuando juegan torneos internacionales.

"En todo el tiempo que tengo como periodista deportivo, no he conocido un argentino relajado, para competir, no", agregó Alan Diez.

