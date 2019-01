Agente de Willy Pretel sobre Real Garcilaso: "No merece estar en esta situación"

Willy Pretel, es un joven futbolista peruano que hace unos días tuvo que regresar a Lima, debido a que el técnico de Real Garcilaso, el chileno Hector Tapia sin haberlo hecho jugar un partido decidió no contar más con él.

El lateral izquierdo, Willy Pretel nació en Huacho. Su formación en menores lo hizo en la Universidad San Martín. Luego estuvo durante dos años en Academia Cantolao, equipo en el cual campeonó en la Segunda División y también estuvo en la Primera División con el 'Delfín'. La temporada pasada estuvo en UTC de Cajamarca, donde jugó 33 partidos y anotó un gol. Además, con ese elenco consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana.

Willy Pretel fue presentado por las redes sociales de Real Garcilaso, pero en unos pocos días de entrenamiento de la pretemporada, Real Garcilaso decidió rescindir el contrato. Por esa razón, EL BOCÓN decidió hablar con el agente del jugador Willy Pretel, Alejandro Espino, quien se pronunció al respecto.

"La primera acción que quería tomar era poner en conocimiento público la actitud del equipo. Para que sepa como Garcilaso se maneja. Yo sinceramente estoy atado de pies y manos porque como te das cuenta en mis declaraciones que di. Firmamos el contrato en Lima, se le adelantó un dinero al muchacho que era equivalente a un mes de sueldo y por eso es que él viaja a Cuzco para empezar su pretemporada. Ahora, ellos (Real Garcilaso) nunca han firmado el contrato ni lo van a registrar porque sino no hubieran actuado de esa manera. Entonces, por eso decidí poner en conocimiento público el tema de esas actitudes que denigran al futbolista y es un atropello contra un joven serio, que le ha costado mucho llegar en el fútbol profesional. El año pasado jugó más de 30 partidos en su club UTC de Cajamarca y lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana y no merece estar en esta situación.", fueron las primeras palabras del agente de Willy Pretel a este diario.

Luego, el agente señaló que la Agremiación ya tiene conocimiento del caso de Willy Pretel: "En principio ya hablamos con Jhonny Baldovino que han mandando una carta al club manifestando la incomodidad. Vamos a ver en los próximos días que va a suceder. Yo tengo pruebas de toda la negociación que se hizo. Tengo entendido que también han rescindido el contrato con Donald Millán. Yo ya estoy trabajando viendo donde colocarlo, pero como sabrás es difícil porque algunos equipos ya han empezado pretemporada. Sí tengo una propuesta puntual por él, pero todavía no puedo revelarte el nombre porque todavía estamos en conversaciones".

Finalmente, Alejandro Espino, agente de Willy Pretel señaló lo siguiente: "La institución es la que debe respaldar al jugador. El jugador no ha cometido falta alguna para recibir esta sanción. Al jugador simplemente le dijeron que agarre sus cosas y que se vaya. Lo han tratado mal y eso a mí me ha indignado un montón. Ese maltrato no es justo".