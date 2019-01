Agente de Diego Buonanotte: "No hubo ni una llamada del club Alianza Lima"

En los últimos días se habló mucho de que ya existía un acuerdo económico entre el delantero argentino Diego Buonanotte, quien pertenece a Universidad Católica de Chile con Alianza Lima.

Por esa razón, EL BOCÓN decidió llamar a Hernán Reguera, agente de Diego Buonanotte para que nos hable que tan cierto es la información que circula en redes sociales.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

"Si me llamas por el tema de Diego Buonanotte a Alianza Lima. Te digo que no hubo ni una llamada del Club. No hay nada de nada", fueron las primeras declaraciones del agente de Diego Buenanotte a EL BOCÓN.

No obstante dejó en claro que el jugador Diego Buonanotte sigue en Universidad Católica: "Por el momento si. No hay conversaciones con ningún club y tiene contrato. Salvo que tenga una oferta que le interese en lo deportivo y en lo económico.", enfatizó.

Finalmente, la delegación de Alianza Lima regresará a Lima procedente de Guayaquil a las 10:00 p.m este domingo. El miércoles será la presentación nuevamente ante Barcelona y esperan darle una alegría a su fanaticada.

TE RECOMENDAMOS LEER: