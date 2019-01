Adrián Zela tras sufrir nuevo robo: "Me siento en un país desprotegido"

Luego de haber sido despojado de sus pertenencias por 2 sujetos quienes portaban armas de fuego y verse sorprendido por el atraco a la joyería que posee junto a su familia en Miraflores, el futbolista de Deportivo Municipal, Adrián Zela, se mostró decepcionado de la situación actual que vive el país respecto a la inseguridad ciudadana.

"Me siento en un país desprotegido, donde gente de esa calaña comete asaltos y queda impune. No puedes estar en ningún lugar seguro. Todos conocemos gente que ha sufrido asaltos. La verdad es que la inseguridad en este país cada vez me sorprende más y siento que hay poco que podamos hacer nosotros como ciudadanos", afirmó Zela a Diario Correo.

El jugador 'edil' criticó la ineficiencia por parte de las autoridades locales en este tipo de actos delictivos: "Sin duda, vamos a tener que aumentar la seguridad. Pero, por más que aumentes la seguridad, uno de manera privada tiene que tapar los huecos que de manera pública no se genera la seguridad que deberíamos tener como ciudadanos, que paga impuestos y que se supone debe estar seguro en su país".

